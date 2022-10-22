Анна Богалий: «Слова Баха неоднозначные, давайте подождем, когда у них осядет пыль. Нужно принимать как есть и дальше работать»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российских спортсменах.

Ранее Бах заявил, что россияне не должны отстраняться по политическим причинам, но, несмотря на это, рекомендовал продлить их недопуск к соревнованиям.

«Какие-то слова неоднозначные, давайте подождем, когда осядет у них пыль. Сейчас мы должны принимать эту историю как есть, бороться за наших спортсменов в любом случае и расти внутри страны.

Я с таким посылом, что каждый должен к себе предъявлять самые высокие требования, чтобы был прогресс, тогда будет все хорошо.

Будет так, как будет, мы никак не можем на это воздействовать, нужно принимать как есть и дальше работать, работать и работать», – сказала Богалий.

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«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против