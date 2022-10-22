Анна Богалий: «Слова Баха неоднозначные, давайте подождем, когда у них осядет пыль. Нужно принимать как есть и дальше работать»

Теги Анна Богалий сборная России сборная России жен МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российских спортсменах.

Ранее Бах заявил, что россияне не должны отстраняться по политическим причинам, но, несмотря на это, рекомендовал продлить их недопуск к соревнованиям.

«Какие-то слова неоднозначные, давайте подождем, когда осядет у них пыль. Сейчас мы должны принимать эту историю как есть, бороться за наших спортсменов в любом случае и расти внутри страны.

Я с таким посылом, что каждый должен к себе предъявлять самые высокие требования, чтобы был прогресс, тогда будет все хорошо.

Будет так, как будет, мы никак не можем на это воздействовать, нужно принимать как есть и дальше работать, работать и работать», – сказала Богалий.

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные