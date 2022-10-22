Независимый комитет по соответствию WADA обсудил восстановление Российского антидопингового агентства

Независимый комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства ( ) обсудил процесс восстановления РУСАДА.

Заседания комитета прошли с 10 по 13 октября в Монреале.

«На последнем заседании комитет обсудил соответствие РУСАДА, условия восстановления, выдвинутые Спортивным арбитражным судом (CAS) 17 декабря 2020-го, и мониторинг WADA деятельности в свете этого решения .

CRC также провел ретроспективный обзор всего дела РУСАДА с момента его начала и до сегодняшнего дня, чтобы извлечь уроки для собственной деятельности», – говорится в пресс-релизе.