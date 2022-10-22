Независимый комитет по соответствию WADA обсудил восстановление Российского антидопингового агентства

Теги допинг WADA РУСАДА Биатлон

Независимый комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудил процесс восстановления РУСАДА.

Заседания комитета прошли с 10 по 13 октября в Монреале.

«На последнем заседании комитет обсудил соответствие РУСАДА, условия восстановления, выдвинутые Спортивным арбитражным судом (CAS) 17 декабря 2020-го, и мониторинг WADA деятельности РУСАДА в свете этого решения CAS.

CRC также провел ретроспективный обзор всего дела РУСАДА с момента его начала и до сегодняшнего дня, чтобы извлечь уроки для собственной деятельности», – говорится в пресс-релизе.

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