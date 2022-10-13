Васильев о выборах главы СБР: «Буду поддерживать Нуждова. Он помогает развиваться биатлону по всей стране»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, кого из кандидатов поддержит на предстоящих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
Выборы пройдут 14 октября. На пост претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент организации, глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
«Буду голосовать и поддерживать Алексея Викторовича Нуждова. Он заслужил это место своими действиями, а не словами. Он помогает развиваться биатлону по всей стране», – сказал Васильев.
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