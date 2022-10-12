Министр спорта Забайкалья опроверг призыв к федерации голосовать за Майгурова: «Отчет не предоставили – было распоряжение приостановить аккредитацию»

Министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин объяснил причины отзыва аккредитации у региональной федерации биатлона.

«Не стоит выделять федерацию биатлона как отдельный случай, связывая ее с давлением и приказами голосовать за Майгурова или не за Майгурова (14 октября пройдут выборы президента Союза биатлонистов России – Sports.ru).

Это обычная рабочая ситуация: отчет не предоставили, согласно букве закона было распоряжение приостановить аккредитацию. Все.

Мне уже ваши коллеги присылали скрин, что я якобы писал и просил голосовать за Майгурова. Но где подтверждение того, что это писал я?

Можно ведь любой номер телефона подписать моим именем и фамилией и сделать такую переписку. Я сейчас ваш телефон как‑нибудь подпишу, сделаю скрин и скажу, что вы мне что‑то предлагали», – сказал Середкин.

Федерация биатлона Забайкалья лишилась аккредитации. Ранее там сообщали о призывах голосовать за Майгурова на выборах главы СБР