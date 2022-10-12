Драчев о выборах главы СБР: «Происходит давление на все федерации, чтобы оставить Майгурова при власти. Были звонки и от Матыцина»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о скандале вокруг выборов главы СБР, которые пройдут 14 октября.

Ранее главы нескольких региональных федераций по биатлону, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявили о давлении на регионы с призывом голосовать за действующего президента СБР Виктора Майгурова.

«Происходит давление на все [региональные] федерации, чтобы оставить Майгурова при власти. Понятное дело, что человек пришел зарабатывать деньги для себя, но никак не для того, чтобы развивать биатлон.

Есть определенные лица, которые хотели бы, чтобы он там остался. Но по факту нужен совершенно другой человек, который будет вкладываться в дело, а не в свой карман. Нужно развивать регионы. Я однозначно против Майгурова и всех призываю голосовать за Нуждова.

Практически весь спорт держится у нас на федеральных, региональных деньгах. Понятное дело, что региональные федерации также зависят от бюджета республик, края, области. Президенты федераций во многих регионах несамостоятельны.

Они переживают за свой спорт, однако сами финансировать не могут, поэтому они вынуждены идти на такой договор со своей совестью и голосовать за человека, которого им навязывают. Это почти по всем регионам такая ситуация, не только в Забайкалье. Были звонки из Министерства спорта, сам министр звонил, его замы.

Были ли звонки от Олега Матыцина? Да, и от Матыцина. Поэтому люди оказываются в непростой ситуации, в которой необходимо выбирать: или мы будем хоть как-то мало-мальски существовать, или нам придется закрыть биатлон в своем регионе.

Причем зачастую обещания всех этих людей имеют силу только на уровне разговоров. Ты проголосовал, а потом о тебе никто не вспоминает. В нашем виде спорта это распространено. Это даже приветствуется. Все происходит с подачи Министерства спорта», – сказал Драчев.

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