Журналист Круглов: «Пока сторонники Нуждова поднимают вой про давление со стороны Минспорта, Шипулин звонит в регионы и агитирует за него»

Журналист Александр Круглов рассказал об агитации Антона Шипулина в поддержку Алексея Нуждова на выборах главы Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября.

«Пока сторонники Алексея Нуждова поднимают вой про якобы давление со стороны Минспорта, депутат Госдумы Антон Шипулин звонит в регионы и агитирует за Нуждова, при этом в его собственном регионе Свердловской области биатлонная общественность единогласно поддержала Виктора Майгурова (за его кандидатуру проголосовали 23 человека из 24, один воздержался – Sports.ru).

Интересно, Шипулин поедет в Москву делегатом и будет также голосовать против интересов своей федерации?

Кроме того, активную агитационную деятельность ведет самый рьяный из сторонников Нуждова Ильдар Нугманов (глава Федерации биатлона Татарстана – Sports.ru), что вызвало возмущение у руководителя Кемеровской федерации биатлона и ряда других представителей регионов», – написал Круглов в телеграм-канале.

Тренерский состав Свердловской области с Шашиловым и Падиным поддержал кандидатуру Майгурова на пост главы СБР