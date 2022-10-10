Глава федерации биатлона Татарстана: «На меня уже подавались заявления о клевете. Ничего не возбудили – мои заявления всегда основаны на фактах»

Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что готов к обвинениям в клевете в свой адрес со стороны руководства Союза биатлонистов России (СБР), но его заявления основаны на реальных документах.

Сегодня Нугманов рассказал о финансовых операциях с бюджетными деньгами в СБР.

– Как вы считаете, ваши заявления приведут к уголовному преследованию лиц, которых вы указали?

– Насколько я знаю, уже идет проверка, ведутся следственные мероприятия правоохранительными органами. Загвоздка сейчас в том, что Рочева не могут опросить. Его ищут, пока найти не могут.

– Не боитесь ли обвинений в клевете от Майгурова, Рочева и всех остальных?

– Во‑первых, это у меня уже не в первый раз подобное. На меня уже подавались заявления о клевете, вызывали в суд. Но в итоге против меня ничего не возбудили, потому что мои заявления всегда основаны на фактах.

Во‑вторых, я полностью осознаю, о чем я говорю. Сторона, которая может посчитать это клеветой, имеет полное право подавать в правоохранительные органы, заявлять о клевете. Но они должны понимать, что говорю я на основе документов, лежащих передо мной, – сказал Нугманов.

«Схема кражи была поставлена на поток». Глава федерации биатлона Татарстана рассказал о финансовых операциях в СБР, упомянув Майгурова и Рочева