Майгуров о турнире в Ижевске, прошедшем без стрельбы: «Черезову как президенту региональной федерации надо и себе адресовать вопросы, и руководителям организации»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал новость о том, что юниорский турнир в Ижевске прошел без стрельбы, так как организаторы не успели закупить патроны.
– Как оцените то, что в регионах соревнования по биатлону проходят уже без стрельбы?
– Иван Черезов (глава Федерации биатлона Удмуртии – Sports.ru) объяснил же, почему это произошло. Потому что они поздно этим занялись. Значит, надо раньше заниматься этими вопросами, готовиться к соревнованиям.
Страшно то, что они не подготовились к соревнованиям. Вот это страшно.
– Соревнования по биатлону без стрельбы – это редкий случай? Или раньше бывало подобное?
– Это первый такой случай. Ивану Юрьевичу как президенту региональной федерации надо и себе лично адресовать вопросы, и руководителям организации, которые развивают биатлон, – сказал Майгуров.
Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были вовремя куплены патроны
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