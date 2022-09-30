Виктор Майгуров: «В настоящее время ни один из спортсменов не изъявил желания о смене спортивного гражданства»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что ни один биатлонист сборной пока не выразил желание перейти в другую страну.

«Российские этапы открыты для участия, надеюсь, со стороны болельщиков будет интерес.

Спортсмены с пониманием относятся, в настоящее время ни один из спортсменов не изъявил желания о смене спортивного гражданства, а одна спортсменка (Екатерина Бех – Sports.ru), несколько лет выступавшая за Украину, вернулась в Россию и выступает на наших внутренних соревнованиях», – рассказал Майгуров.

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