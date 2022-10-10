«Схема кражи была поставлена на поток». Глава федерации биатлона Татарстана рассказал о финансовых операциях в СБР, упомянув Майгурова и Рочева

Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о финансовых операциях с бюджетными деньгами в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Почему министерство спорта не хочет видеть Алексея Нуждова в роли президента Союза биатлонистов России? Буквально на днях у меня появились такие сведения: где-то в ноябре 2020 года Нуждов пресек попытку воровства.

Речь идет о сумме в 82 тысячи евро, которая была выделена министерством спорта на оплату этапа в Контиолахти. Эти средства были получены сотрудником ЦСП и СБР Дмитрием Рочевым и переданы Майгурову, который аналогичную сумму перечислил из валютного счета СБР контрагентам из Европы. А Рочеву он приказал подготовить отчет по фиктивным документам и закрыть эту сумму в ЦСП.

По данному факту было совещание, где присутствовали замминистры спорта Азат Кадыров и Алексей Морозов. Они дали Майгурову два дня на возврат денег в кассу, деньги были возвращены. И там же на совещании было принято решение уволить Рочева. Однако Морозов и Майгуров не стали увольнять его, сказали, что причин нет. И Рочев продолжил свою противоправную деятельность до ноября 2021 года.

Потом Рочев дал поручение специалисту сборной Кирюшину получить из кассы ЦСП 42 тысячи евро. В офисе Рочев сразу 5 тысяч забрал – сказал, что это будет экономией. И Кирюшин потом передал эти деньги другим специалистам. В итоге эта поездка обошлась в 32 тысячи евро, хотя Рочев подготовил фиктивные документы на всю сумму в 42 тысячи и сдал отчет в ЦСП. Таким образом он похитил 10 тысяч евро.

Такой случай, скорее всего, не единичный. Такая схема кражи уже поставлена была на поток. Роль Нуждова, который пресекал эту деятельность, понятна – здесь, по моему мнению, были замешаны не только Рочев, но и сотрудники министерства, также и Майгуров. Нуждов, естественно, лишний в этой схеме. Если Нуждов станет президентом СБР, то такое не позволит, такого воровства уже быть не может», – рассказал Нугманов.

Выборы главы биатлонистов России пройдут в Москве 14 октября. На пост президента претендуют и действующий глава СБР Виктор Майгуров.

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