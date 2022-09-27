Виктор Майгуров: «Получили распоряжение от Минспорта не планировать участие наших спортсменов в соревнованиях и сборах за пределами России»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подвел итоги тренерского совета .

– Судя по недолгой продолжительности тренерского совета, разговор получился конструктивным и не вызвал больших прений?

– Вы правы. Несмотря на то, что повестка была достаточно насыщенной, нам удалось конструктивно поработать. Причина в том, что мы с личными тренерами спортсменов и старшими тренерами сборных команд провели отдельную встречу, где была возможность задать друг другу вопросы. Тренеры обозначили проблематику по всем спортсменам и ответили на вопросы личных тренеров.

На совете самой обсуждаемой темой стал календарь предстоящего сезона в связи с тем, что мы сейчас получили распоряжение от министерства спорта не планировать участие наших спортсменов в соревнованиях и сборах за пределами Российской Федерации.

У нас есть январские этапы PARI Кубка Содружества, запланированные в Раубичах. Пока я не понимаю, оставим мы их там или перенесем в Россию. Возможно, спортсмены из Беларуси смогут приехать к нам. Также у нас в календаре есть финал PARI Кубка России в Сочи, по которому вопрос пока не решен. Поэтому в календарь могут быть внесены корректировки.

– Какие еще актуальные вопросы вы рассматривали?

– Представители концерна «Калашников» в лице Русского стрелкового общества представили новую модель винтовки Би-7-7. На днях провели отстрел этого оружия и показали хорошие результаты. Члены тренерского совета смогли в этом убедиться и рассмотреть возможность приобретения данного оружия.

Также выбрали председателя тренерского совета, так как полномочия после двухлетнего срока истекли, а сегодня он был безальтернативно избран на новый срок. Комиссию по детско-юношескому спорту возглавил Юрий Векшин, который работает с нашей юношеской командой. Также переизбрали на новый срок председателя комиссии по календарю Виктора Никитина, – рассказал Майгуров.