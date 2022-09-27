Виктор Майгуров: «Понравилось, что Шашилов назвал приоритетом выявление молодых спортсменов для выступления на Олимпиаде-2026. Вся его работа направлена на это»

Глава Союза биатлонистов России ( ) подвел итоги летних соренвований.

– Подведите итоги летних стартов в Сочи, Раубичах и Чайковском. Насколько российские и белорусские центры готовы выводить наши внутренние соревнования на новый уровень?

– Организация везде была на высочайшем уровне. В благодарность Раубичам можно отметить, что они смогли привлечь большое количество болельщиков на соревнованиях. Это были как организованные группы, так и настоящие болельщики, приехавшие из других городов. Я встречал болельщиков из России, которым было интересно посмотреть соревнования сильнейших биатлонистов, входящих в когорту лучших и во всём мире.

В Чайковском два соревновательных дня никого не оставили равнодушными. В эстафетах интрига была до последнего этапа. Для меня, как для руководителя, было интересно сравнить спортсменов сборной России в сравнении с региональными командами и сделать выводы по летней подготовке.

Мне понравилось, что Михаил Викторович Шашилов своим приоритетом назвал выявление молодых спортсменов для выступления на 2026 года. Вся его работа в подготовительный период направлена на это. Также он призвал региональных тренеров искать перспективную молодежь среди лыжников, особенно это касается женского биатлона, – сказал Майгуров.

Михаил Шашилов: «Мы подключили молодежь, но она пока не справляется. Я поставил себе задачу поискать народ с прицелом на Олимпийские игры»