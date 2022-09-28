Виктор Майгуров: «Члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки, предпринимаем шаги, чтобы им помочь»

Глава Союза биатлонистов России ( ) заявил, что спортсмены уровня сборной не получали повестки в военкомат.

«Два дня назад во время чемпионата России в Чайковском я специально проводил встречу со спортсменами, на которой мы касались вопроса с повестками.

На настоящий момент по той информации, которая есть у СБР, члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки, предпринимаем шаги, чтобы им помочь», – сказал Майгуров.

Дмитрий Губерниев: «Нескольким биатлонистам пришли повестки. И это спортсмены уровня сборной России»