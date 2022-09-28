Дмитрий Губерниев: «Повестки действительно были. Речь идет о биатлонистах, которые поднимались на пьедестал чемпионатов мира»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Политика Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что повестки из военкомата пришли биатлонистам-призерам чемпионатов мира.

«Повестки действительно были, ребята мне показывали копии документов. Речь идет о биатлонистах, которые, в том числе, поднимались на пьедестал почета крупнейших мировых соревнований, включая чемпионат мира.

Я надеюсь, что СБР предпримет необходимые шаги, чтобы помочь спортсменам. Разобраться в этой ситуации – святой долг СБР и ее президента», – сказал Губерниев.

Виктор Майгуров: «Члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки, предпринимаем шаги, чтобы им помочь»

Дмитрий Губерниев: «Нескольким биатлонистам пришли повестки. И это спортсмены уровня сборной России»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные