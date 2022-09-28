Дмитрий Губерниев: «Повестки действительно были. Речь идет о биатлонистах, которые поднимались на пьедестал чемпионатов мира»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что повестки из военкомата пришли биатлонистам-призерам чемпионатов мира.

«Повестки действительно были, ребята мне показывали копии документов. Речь идет о биатлонистах, которые, в том числе, поднимались на пьедестал почета крупнейших мировых соревнований, включая чемпионат мира.

Я надеюсь, что СБР предпримет необходимые шаги, чтобы помочь спортсменам. Разобраться в этой ситуации – святой долг и ее президента», – сказал Губерниев.

Виктор Майгуров: «Члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки, предпринимаем шаги, чтобы им помочь»

Дмитрий Губерниев: «Нескольким биатлонистам пришли повестки. И это спортсмены уровня сборной России»