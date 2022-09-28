Васильев о частичной мобилизации: «Вряд ли стоит заранее давать бронь членам сборной. Вместе с тем нельзя всех стричь под одну гребенку»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что у спортсменов не должно быть брони от частичной мобилизации.

«Перед законом все равны, вряд ли заранее стоит давать бронь членам сборной команды. Но вместе с тем каждый случай, который касается члена сборной, нужно рассматривать отдельно, должен быть дифференцированный подход, нельзя всех стричь под одну гребенку.

У меня есть случаи: знакомые, которые недавно уволились из армии по выслуге лет, готовы вернутю ься, но их никто не призывает, а призывают молодых мальчишек. Такой неизбирательный подход вносит сумятицу. Но, безусловно, если мужчина попал под призыв, он обязан отдать долг родине», – сказал Васильев.

В интервью «Спорту день за днем» он сообщил, что петербургским биатлонистам повестки не приходили.

Анна Богалий: «Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов»

Виктор Майгуров: «Члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки, предпринимаем шаги, чтобы им помочь»