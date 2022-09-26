Финал Кубка России могут перенести из Сочи из-за высоких затрат со стороны региональных федераций

Финал Кубка России могут перенести из Сочи из-за финансовых трудностей у региональных федераций.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Финал соревнований должен пройти с 11 по 14 февраля.

«Февральский финал Кубка России, скорее всего, будет перенесен из Сочи.

Причины экономические – для многих региональных федераций слишком дорого отправлять туда свои команды даже по спортивному тарифу (о котором обычные гости Красной Поляны в разгар горнолыжного сезона могут только мечтать).

Один из вариантов для переноса – Чайковский. Окончательно вопрос должен решиться до начала ноября», – написал Аверьянов в телеграм-канале.

Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате