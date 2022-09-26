Пресс-атташе СБР: «На данный момент наши спортсмены не смогут выехать в Раубичи. Январские этапы можно провести в России, если ситуация не изменится»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о трудностях с проведением этапов Кубка Содружества в Раубичах, которые должны пройти в январе.

«После того, как Министерство спорта России временно исключило из единого календарного плана тренировки и соревнования за рубежом, не до конца понятен статус двух январских этапов Кубка Содружества в Раубичах. На данный момент наши спортсмены не смогут туда выехать.

Будем консультироваться с Минспорта и с коллегами из Беларуси, как вариант, этапы можно будет провести в России, если ситуация не изменится», – написал Аверьянов в телеграм-канале.