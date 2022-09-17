Артем Истомин: «Не испытывали иллюзий по поводу решения конгресса IBU. Готовились, что весь сезон проведем на внутренних стартах»

Тренер сборной России по биатлону прокомментировал решение конгресса оставить в силе отстранение россиян от международных стартов, а также оценил выступление своих подопечных на Кубке Содружества в Раубичах.

«Мы не испытывали иллюзий по поводу решения конгресса и готовились к тому, что весь сезон проведем на внутренних стартах.

и не были лидерами в прошлом сезоне, поэтому сейчас перед ними стоят серьезные цели – спрогрессировать и ровно пробежать сезон.

Конечно, когда работаешь не первый месяц и набраны большие объемы, есть уже моральное утомление у спортсменов, но такое происходит летом даже, когда мы бегаем на Кубке мира. Сейчас мы не видим каких-то отличий в сравнении с прошлым сезоном или позапрошлым.

Для меня было удивительно увидеть скорости Гербуловой и Носковой. Также меня сильно порадовала Лиза Каплина, которая в прошлом году проигрывала лидерам на чемпионате России по две минуты, а сейчас всего по 40 секунд.

Настя Гореева после болезни, откровенно говоря, ничего не делала. Мы пытались просто поддерживать её равномерными и силовыми тренировками. По ней видно, что она сейчас находится не в той форме, что была в июле, когда она выиграла контрольную тренировку и привезла 30 секунд ногами Кате Носковой», – сказал Истомин.

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