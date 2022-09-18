Норицын о женском масс-старте: «На стрельбе расслабились, не было концентрации. Непозволительно в такую погоду работать с таким количеством штрафа лежа»

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Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил стрельбу спортсменок в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«На стрельбе расслабились, что сегодня такая ветровая обстановка, не было достаточно концентрации, и было ускорение ритма стрельбы – это привело к таким досадным промахам.

Все было габаритное, все рядом, но это промахи. Непозволительно в такую погоду работать с таким количеством штрафа лежа.

Здесь в принципе неплохие скорости мы показываем всей группой – некоторые круги сегодня были очень быстрые. Нужно знать индивидуальную раскладку каждой спортсменки, чтобы оценивать.

У каждой есть свой план на гонку – стараемся все моменты с вечера обговаривать и реализовывать.

Сейчас идет подготовительный период. Это не соревновательный период. Все на свои места расставит зима. Сейчас идет подготовка, оголились те проблемные моменты, куда нам стоит больший фокус сделать.

Гербулова отработала на четыре с плюсом – минус стрельба и третье упущенное золото сегодня», – сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».

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