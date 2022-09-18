Наталья Гербулова: «Мы с Носковой хорошие спарринг-партнеры. Мы бежим, если я устала, она мне даст пинка, если она устала – я ей»

Российская биатлонистка рассказала об атмосфере в группе .

– Создается впечатление, что у вас очень дружная и хорошая группа. Насколько хорошая атмосфера и взаимопонимание способствуют мотивации и прогрессу в тренировках?

– Я знаю очень давно девчонок, которые находятся в нашей команде. Но раньше получалось так, что мы готовились с разными командами, а сейчас работаем все вместе и стараемся друг друга поддерживать. Я считаю, что самое главное в спорте быть едиными, если мы одна команда, и как-то пытаться подбадривать друг друга, когда тяжело.

– Можете привести пример?

– Мы с Катей Носковой хорошие спарринг-партнеры. Мы бежим, если я устала, она мне даст пинка, если она устала, я ей пинка дам. Так мы с ней друг друга подзадориваем на тренировках.

– В этом году с вами в группе тренируются и . Что дают тренировки с мужчинами?

– Мальчики работают отдельно он нас, потому что это, как ни крути, мальчики. Если мы будем тренироваться вместе, то они будут идти вниз, а мы, конечно, будем расти. У них есть чему поучиться. И Даня, и Карим очень хорошо стреляют стоя.

Иногда на фоне усталости у них не очень хорошо получается, но скорость у них просто нереальная. Я так не могу. Я ими восхищаюсь, – сказала Гербулова.