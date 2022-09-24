Матвей Елисеев: «Полноценно еще не начинал тренироваться. Чтобы вернуться на уровень, нужно вылечиться»

Биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что после летнего чемпионата России пройдет обследование из-за проблем со здоровьем.

Сегодня Елисеев занял 27-е место в спринте. Он не соревновался с декабря 2021 года.

«Собирался участвовать в чемпионате России с середины лета, но допуск получил только 7-8 сентября.

До окончания прошлого сезона ФМБА запрещало мне участвовать в соревнованиях. Они сказали, что если хочешь иметь шанс вернуться в спорт, надо ничего не делать.

Первый допуск к тренировкам мне дали 8 августа, но только с половинчатыми нагрузками и без соревнований. Собственно говоря, полноценно я вообще еще не начинал тренироваться.

После чемпионата еду опять обследоваться, где мне сообщат дальнейшие действия. Если мне ФМБА скажет не выступать, я не буду.

Просто, чтобы вернуться на уровень, нужно вылечиться. Желание вернуться у меня есть», – сказал Елисеев.

Матвей Елисеев: «С декабря по сентябрь не брал винтовку в руки – и допуска не было, и на сборы не ездил. Сейчас вошел в норму для нетренированного человека»