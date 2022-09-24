Матвей Елисеев: «Полноценно еще не начинал тренироваться. Чтобы вернуться на уровень, нужно вылечиться»

Теги сборная России чемпионат России по летнему биатлону Матвей Елисеев Биатлон

Биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что после летнего чемпионата России пройдет обследование из-за проблем со здоровьем. 

Сегодня Елисеев занял 27-е место в спринте. Он не соревновался с декабря 2021 года. 

«Собирался участвовать в чемпионате России с середины лета, но допуск получил только 7-8 сентября.

До окончания прошлого сезона ФМБА запрещало мне участвовать в соревнованиях. Они сказали, что если хочешь иметь шанс вернуться в спорт, надо ничего не делать.

Первый допуск к тренировкам мне дали 8 августа, но только с половинчатыми нагрузками и без соревнований. Собственно говоря, полноценно я вообще еще не начинал тренироваться.

После чемпионата еду опять обследоваться, где мне сообщат дальнейшие действия. Если мне ФМБА скажет не выступать, я не буду.

Просто, чтобы вернуться на уровень, нужно вылечиться. Желание вернуться у меня есть», – сказал Елисеев.

Матвей Елисеев: «С декабря по сентябрь не брал винтовку в руки – и допуска не было, и на сборы не ездил. Сейчас вошел в норму для нетренированного человека»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные