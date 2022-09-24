Матвей Елисеев: «С декабря по сентябрь не брал винтовку в руки – и допуска не было, и на сборы не ездил. Сейчас вошел в норму для нетренированного человека»

Российский биатлонист рассказал о перерыве в карьере и возвращении к тренировкам.

– Очень сложно, когда я не могу физически сделать то, к чему привык. Но если я хотел вернуться – а я хотел – мне надо было ничего не делать. Организм был в таком состоянии, что нельзя было тренироваться.

– Какой диагноз?

– Перетренировка. Диагноз очень мало изучен. Ударный объем сердца уменьшился в большом количестве. Если стандартно для меня на нагрузке сердце может 200 мл быть в объеме, то сейчас оно 150. Очень мало на эту тему информации. Но я попал к человеку, который с этим работает достаточно много. Человек надежный, из .

Мне пришлось пойти на психотерапию. Если я вернулся, значит, это однозначно помогло.

– В чем была главная проблема?

– Мотивация была немного искаженная, она была не для меня. Как у большинства спортсменов такое может быть: я не для себя этого желал, а из-за каких-то страхов занимался. Чтобы не проиграть из-за того, что страшно проиграть. А не наоборот – бегать, чтобы выиграть.

Мозоль от того, что снимаю и надеваю винтовку. Снимаю так (задевает ремешком руку), поэтому и ремешочек весь в крови.

– Ты же часто делаешь это движение. С непривычки натерлось?

– С 28 декабря, с , по 14 или 15 сентября я не брал винтовку в руки. У меня и допуска не было, и на сборы я не ездил. А в негде стрелять. Я начал работать – и сразу быстро натерлось. Видать, за годы кожа загрубела, а сейчас успела отдохнуть.

По стартам, конечно, очень соскучился. Вопрос о том, как я себя чувствую, – сложный. Потому что у меня пока не было допуска до максимальных тренировок. Я просто нетренированный сейчас. Я вошел в норму для нетренированного человека. Возможно, чуть-чуть выше, чем совсем нетренированный.

– Что хочешь показать на чемпионате России?

– Хотя бы в двадцаточку надо попасть. После чемпионата у нас очередная встреча с кардиологом, он скажет, какие дальнейшие действия. Спринт и эстафету точно бегу, дальше будет понятно.

– Хочешь вернуться?

– Да, на международный уровень хочу вернуться.

– На свой?

– Нет, конечно. Повыше хочу.

– Выигрывать гонки?

– Да, – сказал Елисеев в эфире .