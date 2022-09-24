Антон Бабиков: «Пожелаю Елисееву не расстраиваться. После больших перерывов сложно ожидать от себя своих максимальных планок»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков дал совет Матвею Елисееву, который занял 27‑е место в спринте на летнем чемпионате России в Чайковском.

Елисеев выступил на соревнованиях впервые с декабря 2021 года, когда он взял паузу по состоянию здоровья.

«Хотел бы пожелать Матвею не расстраиваться, после больших перерывов сложно ожидать от себя своих максимальных планок. Где‑то, может быть, не хватило ему раскладки по дистанции.

Но ничего страшного, он должен просто бегать, перебороть это ощущение неполноценности в скорости, но дальше все придет однозначно», – сказал Бабиков.

Матвей Елисеев: «С декабря по сентябрь не брал винтовку в руки – и допуска не было, и на сборы не ездил. Сейчас вошел в норму для нетренированного человека»