Кирилл Бажин: «На последний круг немного не хватило. Рад, что я третий, но есть над чем работать, зимой поборемся»

Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал свое выступление в спринте на летнем чемпионате России, где он завоевал бронзу.

«Сегодня шумно на стадионе, много поддержки. Понимал, что борюсь. Тренеры говорили, что Пащенко идет первым, сориентировался, что иду вторым‑третьим.

Пошел порезче, но на последний круг немного не хватило. Пытаешься бороться по трассе, самый главный соперник – это ты, попытался поработать с собой и все.

Рад, что я третий, но есть над чем работать, зимой поборемся», – сказал Бажин.

Пащенко выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону-2022, Бажин – 3-й, Гараничев – 8-й, Халили – 9-й, Елисеев – 27-й