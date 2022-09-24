Поршнев о 7-м месте в спринте: «Ставил себе задачу отстреляться чисто, так что доволен»

прокомментировал свое выступление в спринте на летнем чемпионате России (7-е место).

Победу одержал .

«Пащенко живет со мной в комнате, я видел его состояние, хоть он и говорил, что что-то не очень. Но это обычное явление для таких спортсменов. Я знал, что он неплохо готов. Рад, что он в моей команде.

Есть боязнь стрелять на большом пульсе стоя, стараюсь передерживать. Видел, что ребята, с которыми я подходил на рубеж, уже отстрелялись, но я ставил себе задачу отстреляться чисто. Так что доволен», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».