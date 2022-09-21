Рикко Гросс: «Лампич должна проявить себя на Кубке IBU, затем ей предстоит выступление на Кубке мира в эстафете. Может быть, это произойдет уже в Контиолахти»

Тренер сборной Словении Рикко Гросс поделился ожиданиями от дебюта лыжницы Анамарии Лампич в биатлоне.

«Она работает очень сосредоточенно и на тренировках по стрельбе уже показывает хорошие результаты. Мы определенно можем быть оптимистами, но важно делать все постепенно.

Сначала она должна проявить себя на Кубке IBU, затем ей предстоит выступление на Кубке мира в эстафете. Может быть, это произойдет уже в Контиолахти.

В эстафете легче привыкнуть к уровню соревнований. А дальше – посмотрим», – сказал Гросс.