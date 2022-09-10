Лампич дебютировала в биатлоне, став 6-й в спринте на чемпионате Словении. Она допустила шесть промахов, выиграли Репинч и Фак

Биатлонисты Яков Фак и Лена Репинч одержали победы в спринтах на летнем чемпионате Словении.

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Анамария Лампич, в этом сезоне перешедшая в биатлон, заняла 6-е место (из 23) с шестью промахами. Для нее эта гонка стала дебютной в новом виде спорта.

Летний биатлон

Чемпионат Словении

Поклюка

Спринт

Мужчины, 10 км

1. Яков Фак – 23.59,8 (0+0)

2. Рок Трсан – 30,5 (1+0)

3. Алекс Цисар – 40,0 (1+0)

4. Антон Видмар – 1.21,5 (2+0)

5. Ловро Планко – 1.27,0 (1+1)

6. Матич Репник – 1.52,4 (0+0)

Женщины, 6 км

1. Лена Репинч – 18.01,6 (1+1)

2. Полона Клеменчич – 36,0 (2+3)

3. Манка Цазерман – 45,0 (0+1)

4. Клара Виндишар – 48,5 (2+1)

5. Кайя Зорч – 56,0 (2+1)

6. Анамария Лампич – 57,1 (2+4)

Лампич о первой биатлонной гонке: «Было радостно и волнительно начать. Надо еще много тренироваться в стрельбе»

Трехкратный призер ЧМ в лыжном спринте Анамария Лампич переходит в биатлон