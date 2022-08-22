Стина Нильссон: «Я начинаю свой третий сезон в качестве биатлонистки с большей уверенностью в своих силах»

Шведская биатлонистка Стина Нильссон поделилась ожиданиями от старта нового сезона.

В сезоне-2021/22 шведка заняла 30-е место в общем зачете Кубка мира. Она объявляла о переходе в биатлон в марте 2020 года, а ранее становилась олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам.

«Если у вас есть желание [перейти в биатлон], я буду первой, кто скажет «вперед».

Здорово, что Анамария (Лампич, трехкратный призер чемпионатов мира в лыжах – Sports.ru) решила приобщиться к биатлону, я надеюсь, что еще не раз посоревнуюсь с ней.

Я начинаю свой третий сезон в качестве биатлонистки и, конечно, начинаю его с большей уверенностью в своих силах.

Все еще видно, что мои соперницы давно в биатлоне, разница присутствует. Но мне нужно отталкиваться от себя и тогда я почувствую, что стала более уверенной и стабильной биатлонисткой», – сказала Нильссон.