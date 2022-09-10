Лампич о первой биатлонной гонке: «Было радостно и волнительно начать. Надо еще много тренироваться в стрельбе»

Трехкратный призер ЧМ по лыжным гонкам Анамария Лампич поделилась эмоциями от дебюта в биатлоне.

Сегодня спортсменка, ранее объявившая об уходе из лыжных гонок, заняла шестое место в спринте на чемпионате Словении по летнему биатлону.

«Сегодня прошла моя первая биатлонная гонка. И было весьма радостно и волнительно начать. Возможно, немного рано, но мне нужно было где-то и как-то стартовать.

Прошло всего три с половиной месяца с момента, как я начала, но это не имеет значения – я рада, что моя первая гонка позади, и надо еще много тренироваться в стрельбе (в спринте Лампич допустила шесть промахов – Sports.ru). А завтра уже новая [гонка].

Также хочу поблагодарить всех, кто работает со мной, поддерживает и болеет. Это многое значит», – написала Лампич в соцсети.

Лампич дебютировала в биатлоне, став 6-й в спринте на чемпионате Словении. Она допустила шесть промахов, выиграли Репинч и Фак