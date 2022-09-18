Максим Цветков: «Сегодня со стрельбой было все отлично, самочувствие хорошее, поэтому гонка удалась. Знал, что ничего мешать не будет»

Теги сборная России Максим Цветков Кубок Содружества Биатлон

Призер Олимпийских игр Максим Цветков прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Сегодня перед гонкой я выложил у себя шуточный пост по поводу вчерашнего пасьюта, когда мы настреляли с Каримом по 7 штрафов. Я написал: Карим, главное сегодня не настрелять столько же.

Но сегодня со стрельбой было все отлично, самочувствие хорошее, поэтому гонка удалась, все хорошо.

На стрельбе ничего не мешает, нужно только внутри себя собраться и спокойно отработать, как ты умеешь на тренировках.

На первом рубеже я особенно хорошо чувствовал, что подъехал к лидирующим ребятам, хотя стартовал с дальних позиций. Чувствовал, что самочувствие позволяет работать вместе с ними.

Был уверен в стрельбе, особо не думал о том, как пойдет. Нужно было просто спокойно отрабатывать. Знал, что ничего мешать не будет, только если сама голова мне не позволит сегодня стрелять ноль.

Мы сегодня ехали, и я на третьем-четвертом круге понимал, что все вокруг наши ребята (из группы Башкирова). Когда шли после третьей стрельбы, Антон чуть сзади, я хотел сказать Александру: давай подождем Антона, поедем все вместе.

Антон сегодня был силен ходом, он нас подбирал. Ехали все вместе, спокойно, ребята никуда не спешили, работали в своем темпе.

Было видно, что настрой весь на стрельбу, потому что мы подпускали группу сзади. Сработала тактика», – сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные