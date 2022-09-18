Максим Цветков: «Сегодня со стрельбой было все отлично, самочувствие хорошее, поэтому гонка удалась. Знал, что ничего мешать не будет»

Призер Олимпийских игр прокомментировал свою победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Сегодня перед гонкой я выложил у себя шуточный пост по поводу вчерашнего пасьюта, когда мы настреляли с Каримом по 7 штрафов. Я написал: Карим, главное сегодня не настрелять столько же.

Но сегодня со стрельбой было все отлично, самочувствие хорошее, поэтому гонка удалась, все хорошо.

На стрельбе ничего не мешает, нужно только внутри себя собраться и спокойно отработать, как ты умеешь на тренировках.

На первом рубеже я особенно хорошо чувствовал, что подъехал к лидирующим ребятам, хотя стартовал с дальних позиций. Чувствовал, что самочувствие позволяет работать вместе с ними.

Был уверен в стрельбе, особо не думал о том, как пойдет. Нужно было просто спокойно отрабатывать. Знал, что ничего мешать не будет, только если сама голова мне не позволит сегодня стрелять ноль.

Мы сегодня ехали, и я на третьем-четвертом круге понимал, что все вокруг наши ребята (из группы Башкирова). Когда шли после третьей стрельбы, Антон чуть сзади, я хотел сказать Александру: давай подождем Антона, поедем все вместе.

Антон сегодня был силен ходом, он нас подбирал. Ехали все вместе, спокойно, ребята никуда не спешили, работали в своем темпе.

Было видно, что настрой весь на стрельбу, потому что мы подпускали группу сзади. Сработала тактика», – сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».