Виктор Майгуров: «Девчонки сегодня отлично провели гонку, но нужно отдать должное – Алимбекова была сильнее, справилась со стрельбой»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал выступление российских спортсменов на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Я больше доволен ребятами, хотя девчонки сегодня тоже отлично провели гонку. Но нужно отдать должное – Алимбекова сегодня была сильнее, справилась со стрельбой. Сначала радовала Ира Казакевич, но со стойкой не справилась.

Вчера мне стрельба девушек нашей команды в корне не понравилась – с такой стрельбой на Кубке мира и в тридцатку не попадешь даже при таком ветре. Парни были молодцы. и со стрельбой справился, и последний круг отлично отработал.

Думаю, эти соревнования как раз для того, чтобы провести анализ проделанной за лето работы. Конечно, сейчас еще чемпионат России пройдет, там будет больше количество участников со всех регионов.

Есть на кого обратить внимание, кто-то приятно удивляет. Нет еще общей стабильности, но показывают хорошие результаты не только наши опытные спортсмены, но и молодежь.

Переход Куклиной к Каминскому – уже не первый в этом сезоне. Сезон позволяет делать ротации, эксперименты. Я это точно не запрещаю. Есть время что-то попробовать, поэкспериментировать», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».