Лариса Куклина: «С ходом какая-то катастрофа – пока очень тяжело. Возможно, будет лучше пропустить чемпионат России и просто тренироваться»

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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где она стала четвертой с одним промахом. 

«Всегда хочется лучшего. Наверное, позитив – только то, что справилась со стрельбой на стойке. На лежке, наверное, как обычно, подернуло. Но ходом какая-то катастрофа – пока мне очень тяжело.

На данный момент это то, на что я готова – это вот такие результаты.

Мы еще не решили на 100%, какие будут дальше действия. Тренеры все же видят – будет лучше, если я пропущу чемпионат России, так как у меня полностью разрушена вся митохондриальная система, после болезни ее надо долго восстанавливать. Плюс я потеряла очень в мощности, силе.

Возможно, будет лучше пропустить этот чемпионат России и просто тренироваться, нарабатывать заново.

Но посмотрим, мы еще не пришли к окончательному решению, потому что это чемпионат России – надо стоять за свой регион», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». 

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