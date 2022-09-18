Анастасия Шевченко: «Заболела на сборе перед этапом в Раубичах, это ударило по моей физической подготовке. Пробегу гонку как контрольный старт»

Российская биатлонистка рассказала, что переболела перед стартом этапа Кубка Содружества в Раубичах.

Сегодня Шевченко примет участие в масс-старте. Остальные гонки она пропустила.

«У нас был недельный сбор перед стартами в Раубичах. К сожалению, на второй день сбора я заболела – с температурой, кашлем.

Думаю, не так серьезно, но все равно по моей физической подготовке это сильно ударило.

У меня был хороший цикл. Мы с Михаилом Викторовичем обсудили, что пробегу эту гонку как контрольный старт, чтобы подготовиться к чемпионату России в Чайковском.

Первый круг главное идти всем вместе в толпе, на первом рубеже уже разбредемся – кто как будет стрелять», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».