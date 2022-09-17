Артем Истомин: «У Серохвостова сейчас план – восстановиться, начать с небольших нагрузок. Придется немного откатиться назад в работе»

Тренер Артем Истомин прокомментировал выступление в гонке преследования на Кубке Содружества в Раубичах (10-е место), а также рассказал о восстановлении и после болезней.

«Еще не разговаривал с Халили, не знаю, из-за чего 7 промахов. Перекинулись парой фраз с Виталием Норицыным – говорит, что все промахи были габаритные. Надо поговорить с ним, почему так произошло.

У Серохвостова сейчас план – восстановиться, начать с небольших нагрузок, посмотреть, как организм реагирует. Придется немного откатиться назад в той работе, которую мы делали в начале лета.

Работа (сделанная в начале лета) отражается сейчас в их результате, особенно это касается Карима. Потому что девочки ранее такую нагрузку не делали – у лидеров увеличение нагрузки до 30% общего объема. Поэтому им еще нужно это переварить, их результаты мы увидим только зимой.

Света Миронова восстанавливается, торопиться по поводу ее восстановления не будем, посмотрим, как организм будет реагировать, и уже от этого будем отталкиваться», – сказал Истомин в эфире «Матч ТВ»