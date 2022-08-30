Каминский о назначении американца Кобба генсекретарем IBU: «Он не из дружественной страны, поэтому пусть воздастся ему по делам его»

Теги сборная России IBU Юрий Каминский Федерация биатлона США Макс Кобб Биатлон

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал назначение американца Макса Кобба на пост генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU).

Кобб приступит к исполнению обязанностей в октябре. Ранее он возглавлял Федерацию биатлона США.

«Для меня это (назначение) ничего не значит, не знаком с ним. Но он не из дружественной страны и поэтому пусть воздастся ему по делам его», – сказал Каминский.

Глава Ассоциации биатлона США Макс Кобб станет новым генеральным секретарем Международного союза биатлонистов

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