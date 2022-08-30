Каминский о назначении американца Кобба генсекретарем IBU: «Он не из дружественной страны, поэтому пусть воздастся ему по делам его»

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал назначение американца Макса Кобба на пост генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU).

Кобб приступит к исполнению обязанностей в октябре. Ранее он возглавлял Федерацию биатлона США.

«Для меня это (назначение) ничего не значит, не знаком с ним. Но он не из дружественной страны и поэтому пусть воздастся ему по делам его», – сказал Каминский.

Глава Ассоциации биатлона США Макс Кобб станет новым генеральным секретарем Международного союза биатлонистов