Юрий Каминский: «Если мы хотим двигаться вперед, а не оставаться на третьих-четвертых местах, нужны изменения. Не кардинальные, но важные»

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, какие изменения в подготовке команды считает необходимыми.

– Кроме смены стратегии, как еще санкции и отстранение сказались на жизни группы?

– Ну много вроде бы мелочей, которые сказываются на работе. Например, у нас Ильназ Мухамедзянов упал перед первой гонкой, разбил часы. И я знаю, что это проблема, поскольку мы уже сталкивались с подобным. Это реально мелочь, но неприятная очень.

Не знаю, зависит ли это от санкций, но я бы расширил штат команды. Например, в нашей группе работает великолепный кинезиотерапевт Евгений Яковлев, который отлично помогает спортсменам в плане мышечного восстановления и развития координации движений.

Он у нас один такой, а на него претендуют уже другие виды спорта. А Женя у нас даже не оформлен, пока благодаря частной поддержке работает.

Я написал заявку в СБР, чтобы его оформили, и жду, что вопрос решится положительно. Главное, чтобы его у нас не перехватили. У Яковлева есть предложения из плавания и волейбола.

Есть и другие вещи, о которых я говорю Виктору Викторовичу Майгурову. Если мы хотим двигаться вперед, а не оставаться на уже облюбованных третьих-четвертых местах, нужны изменения. Не кардинальные, но важные, которые позволят опередить трех-четырех сильнейших спортсменов мира.

Тот же психолог необходим. Хороший психолог, от работы с которым реально будет результат, стоит хороших денег.

, например, занимался с психологом, у него улучшилась стрельба. Один сеанс – от 80 евро. И если кто-то думает, что спортсмены не тратят на себя личные средства, а только за государственный счет живут – ошибается. Тратят.

Но хорошо, что тренер уже не физиотерапевт и не врач. В какие-то периоды своей тренерской деятельности я был один во всех лицах.

– Несмотря на все замечания, вы, кажется, полны оптимизма?

– Конечно. Никакого пессимизма даже быть не может. У нас есть возможность тренироваться и выезжать в любые точки страны. У нас однозначно одни из лучших, если не лучшие, тренировочные базы в мире.

Единственное, не хватает только хорошей горной базы на высоте, а так все есть. Если бы на Семинском перевале было стрельбище нормальное, вообще всё было бы замечательно. Мне кажется, ситуация тянется уже больше 10 лет, – сказал Каминский.