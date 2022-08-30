Глава Ассоциации биатлона США Макс Кобб станет новым генеральным секретарем Международного союза биатлонистов

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Президент Ассоциации биатлона США Макс Кобб займет должность генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU).

Кобб приступит к исполнению обязанностей генсека IBU в октябре. Он уйдет с должности главы американской федерации, которую занимал с 2006 года, а также прекратит свои полномочия в качестве члена исполкома IBU. 

«Я посвятил биатлону большую часть своей жизни, поэтому для меня большая честь – возглавить такую опытную и талантливую команду, чтобы обеспечить спортсменам по всему миру справедливую и продуктивную платформу для достижения успеха», – сказал Кобб. 

«Макс посвятил спорту более 30 лет и обладает значительным опытом руководства, а также глубоким пониманием деятельности IBU.

Он хорошо известен в международной биатлонной семье и понимает проблемы и перспективы национальных федераций», – отметил президент IBU Олле Далин. 

Ранее генеральным секретарем IBU был швед Никлас Карлссон. 

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