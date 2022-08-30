Юрий Каминский: «Современные спортсмены менее управляемы, чем предыдущие поколения. Если ты хочешь побеждать – должен уметь каким-то желаниям говорить «нет»

Тренер мужской сборной России по биатлону высказался о переходе , и в другие тренировочные группы.

– Долго переживали распад группы? Все-таки был мощнейший состав, а теперь все заново.

– Нет, почему я должен переживать? Я в таких случаях живу согласно пословице: баба с возу – кобыле легче, ха-ха.

– Вряд ли Бабикова, Халили и Серохвостова можно бабами назвать. Вам с ними тяжело было?

– Пословицу я привел лишь для описания ситуации. На самом деле, нет, мне нормально с ними работалось. Но давайте признаем, что современные спортсмены стали менее управляемы, чем предыдущие поколения.

Одним из самых сложноуправляемых был Карим Халили, у него много всяких хотелок возникало. Перед Олимпиадой я старался все это улаживать, но сейчас поступал бы более жестко.

Убежден, что не нужно было отпускать его на сбор в Ливиньо перед Олимпиадой. На мой взгляд, это была ошибка. Если ты хочешь побеждать, то должен уметь каким-то своим желаниям говорить нет, когда очень хочется сказать да.

– В лыжах проще было в этом плане?

– Скажу честно, в лыжах у спортсменов меньше вольницы. Нет такого, что сегодня хочу, а завтра не хочу.

Согласен, что атлеты уровня Александра Большунова или Никиты Крюкова имеют право на то, чтобы приехать на какой-то сбор чуть позже или пропустить его, а то и с другой командой потренироваться, как делал Никита с норвежцами.

Они всю работу в любом случае сделают. Хоть в лыжах, хоть в биатлоне должна быть одна концепция работы со спортсменами.

Давайте вспомним, разве наше знаменитое «золотое» поколение биатлонистов, к которым относятся Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко, тот же Максим Максимов, – они были капризными?

У них никогда не было вопросов в плане того, что команда едет на сбор в одно место, а они хотят в другое. Никто из них и подумать об этом не мог. Всего восемь-десять лет прошло, и многое изменилось. Уверен, любой из них отрицательно относится к таким хотелкам.

Пожалуй, был первым, кто нажал на спусковой крючок в плане своих желаний, и до сих пор мы это остановить не можем, все только раскручивается.

– В ваших словах чувствуется обида.

– Ни в коем случае. Обида – смертный грех. Я могу обижаться, но недолго. В данном случае я просто констатирую факты.

Где-то читал, что являюсь пострадавшим в этой ситуации, хотя сам себя таковым не считаю. Страдают всегда спортсмены, их результат, а в итоге и спортивная биатлонная держава, – сказал Каминский.