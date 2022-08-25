Майгуров о решении IBU отстранить сборную: «Смешно привязывать наших биатлонистов к специальной военной операции только из-за того, что они являются гражданами России»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением насчет позиции Международного союза биатлонистов (IBU) по отстранению сборных России и Беларуси.

Ранее исполком IBU рекомендовал конгрессу организации оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

«Не знаю, специально ли они так провоцируют. Сложно залезть им в голову. Я думаю, что они говорят не своими словами, они говорят то, что им говорят говорить. Здесь так или иначе все политизировано.

Смешно привязывать наших биатлонистов к специальной военной операции (СВО) только из-за того, что они являются гражданами России. По решению об отстранении России на ближайшем конгрессе IBU нет никаких иллюзий. Думаю, что решение по нам давно принято», – сказал Майгуров.

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