Майгуров о решении IBU отстранить сборную: «Смешно привязывать наших биатлонистов к специальной военной операции только из-за того, что они являются гражданами России»

Президент Союза биатлонистов России ( ) поделился мнением насчет позиции Международного союза биатлонистов ( ) по отстранению сборных России и Беларуси.

Ранее исполком IBU рекомендовал конгрессу организации оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

«Не знаю, специально ли они так провоцируют. Сложно залезть им в голову. Я думаю, что они говорят не своими словами, они говорят то, что им говорят говорить. Здесь так или иначе все политизировано.

Смешно привязывать наших биатлонистов к специальной военной операции (СВО) только из-за того, что они являются гражданами России. По решению об отстранении России на ближайшем конгрессе IBU нет никаких иллюзий. Думаю, что решение по нам давно принято», – сказал Майгуров.