Виктор Майгуров: «Нам предложили поучаствовать в конгрессе IBU по видеосвязи. Они опасаются за нашу безопасность, что вызывает у меня улыбку»

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что представители СБР могут выступить в рамках конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

Конгресс пройдет в Зальцбурге с 15 по 18 сентября. Ранее исполком IBU рекомендовал конгрессу организации оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

«Нам предложено принять участие в конгрессе IBU по видеосвязи. Мы думаем над тем, чтобы участвовать. Они опасаются за нашу безопасность, что вызывает у меня улыбку.

Они предлагают выступить, мы, как минимум, подготовим наше мнение по этому поводу. Дискуссий в этом выступлении не предполагается», – сказал Майгуров.

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