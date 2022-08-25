Виктор Майгуров: «Нам предложили поучаствовать в конгрессе IBU по видеосвязи. Они опасаются за нашу безопасность, что вызывает у меня улыбку»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что представители могут выступить в рамках конгресса Международного союза биатлонистов ( ).

Конгресс пройдет в Зальцбурге с 15 по 18 сентября. Ранее исполком IBU рекомендовал конгрессу организации оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

«Нам предложено принять участие в конгрессе IBU по видеосвязи. Мы думаем над тем, чтобы участвовать. Они опасаются за нашу безопасность, что вызывает у меня улыбку.

Они предлагают выступить, мы, как минимум, подготовим наше мнение по этому поводу. Дискуссий в этом выступлении не предполагается», – сказал Майгуров.