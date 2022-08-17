Васильев о требованиях IBU к СБР: «Пусть они не лукавят. На Западе спортсмены процентов на 80 являются военнослужащими»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение сборной России.

Исполком IBU предложил СБР четко дистанцироваться от конфликта на Украине и не допустить, чтобы должностные лица или спортсмены были вовлечены в действия российской армии.

«Пусть они не лукавят. На Западе спортсмены процентов на 80 являются военнослужащими. Это известный факт. Так делается, чтобы трудоустроить атлетов. Они тогда получают достойную зарплату и дополнительные льготы. Подобная история и у нас. В этом нет никакой хитрости и обязательного участия в военных операциях.

В IBU все прекрасно понимают, знают, что ни один биатлонист не участвует в вооруженном конфликте. Прекрасно знакомы с нашей системой. Это просто повод сделать из мухи слона. Пытаются придумать гадость, а потом ее раскрутить до неимоверных размеров.

Считаю, ко всему нужно относиться спокойно. Пережить этот период, не сокрушаться. Да, общая обстановка не совсем хорошая, но надо оставлять голову холодной и не опускаться до истерики. Каждый просто должен делать свое дело.

Сама постановка вопроса абсурдна. Если у вас есть какие‑то факты участия биатлонистов в спецоперации, то предъявите их. Зачем голословно такое заявлять? Насколько я знаю, таких призывов в России не было.

Каждый должен заниматься своим делом. То, что они смешивают все в кучу, говорит о потере здравого смысла. Какое‑то безумие овладело обществом. Это очень печально. Перед тем как ставить условия , вы сначала скажите, что мы делаем не так. Но, насколько понимаю, им нечего предъявить», – сказал Васильев.