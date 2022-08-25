Майгуров о том, можно ли пригласить иностранцев на Кубок Содружества: «Любая страна, которая примет участие, может получить обвинения в поддержке спецоперации»

Теги сборная России Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров сборная Беларуси Политика Кубок Содружества Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что нет необходимости приглашать спортсменов из сборных стран СНГ на Кубок Содружества, так как IBU может ввести против них санкции. 

Сегодня в Сочи стартовал первый этап Кубка Содружества, где принимают участие российские и белорусские биатлонисты.

– Есть ли возможность пригласить на Кубок Содружества представителей других стран СНГ?

– Особой необходимости нет. Я боюсь, что любая страна, которая примет участие в Кубке Содружества, может получить обвинения в поддержке спецоперации.

У них у всех есть международный сезон, поэтому особого смысла ехать сюда нет. Но это я всего лишь предполагаю, а не утверждаю. Не могу знать, что думают в IBU, – сказал Майгуров.

Кубок Содружества. Спринт. Бабиков победил, Латыпов – 2-й, Смольский – 4-й, Халили – 5-й, Цветков – 12-й, Гараничев – 14-й

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