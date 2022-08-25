Майгуров о том, можно ли пригласить иностранцев на Кубок Содружества: «Любая страна, которая примет участие, может получить обвинения в поддержке спецоперации»

Глава Союза биатлонистов России ( ) считает, что нет необходимости приглашать спортсменов из сборных стран СНГ на Кубок Содружества, так как IBU может ввести против них санкции.

Сегодня в Сочи стартовал первый этап Кубка Содружества, где принимают участие российские и белорусские биатлонисты.

– Есть ли возможность пригласить на Кубок Содружества представителей других стран СНГ?

– Особой необходимости нет. Я боюсь, что любая страна, которая примет участие в Кубке Содружества, может получить обвинения в поддержке спецоперации.

У них у всех есть международный сезон, поэтому особого смысла ехать сюда нет. Но это я всего лишь предполагаю, а не утверждаю. Не могу знать, что думают в , – сказал Майгуров.

Кубок Содружества. Спринт. Бабиков победил, Латыпов – 2-й, Смольский – 4-й, Халили – 5-й, Цветков – 12-й, Гараничев – 14-й