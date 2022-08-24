Бабиков о Сочи: «Очень часто видим людей, которые, придя до природных объектов, фотографируются по 5 минут. Думаешь: зачем вы это делаете?»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал, что дважды травмировал голеностоп в этом году.
– Раньше ты вел хэштег #лицомкприроде. Сейчас не используешь?
– Не использую, но вот недавно вспоминал о нем, особенно в Сочи. Очень часто видим людей, которые, придя до каких-то природных объектов, просто сидят и фотографируются с разными ракурсами, по 5 минут. Там очереди выстраиваются, и это просто ужасает. Думаешь: как, зачем вы это делаете?
– Ты стоял на гвоздях, как опыт?
– Интересный опыт, всем стоит попробовать.
– Что-то открыл в себе?
– Боль.
– Справлялся с ней?
– В определенной степени да, но были ребята, которые дольше стояли. Это я предложил, это был выходной.
– Кто выиграл?
– По-моему, Иван Колотов, – сказал Бабиков.