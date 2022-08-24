Антон Бабиков: «Два раза в этом году подворачивал голеностоп. Сначала правый, потом левый»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал, что дважды травмировал голеностоп в этом году.
– Говорят, были у тебя проблемы с ногами.
– Два раза в этом году подворачивал голеностоп. Сначала правый, потом левый.
– Не буду спрашивать, сколько раз вы пили чай по вечерам. Но были ли командные мероприятия за пределами биатлона?
– Да. Когда у нас по расписанию идет баня или сауна, мы снимали баню, готовили мясо, весте кушали, мясо, фрукты, отдыхали. Было небольшое озерцо, купались.
– Здоровое ли питание в Сочи?
– Да, очень разнообразное и хорошее. Единственное, не стоит забывать, что это юг и есть свои особенности в плане гигиены, поэтому нужно следить за этим. Мыть руки. С берега люди привозят ротавирус, там вовсю гуляет, нужно следить за этим.
– Твое любимое блюдо?
– Паста.
– Твой любимый десерт?
– Фрукты, – сказал Бабиков.