Антон Бабиков: «Два раза в этом году подворачивал голеностоп. Сначала правый, потом левый»

Чемпион мира по биатлону рассказал, что дважды травмировал голеностоп в этом году.

– Говорят, были у тебя проблемы с ногами.

– Два раза в этом году подворачивал голеностоп. Сначала правый, потом левый.

– Не буду спрашивать, сколько раз вы пили чай по вечерам. Но были ли командные мероприятия за пределами биатлона?

– Да. Когда у нас по расписанию идет баня или сауна, мы снимали баню, готовили мясо, весте кушали, мясо, фрукты, отдыхали. Было небольшое озерцо, купались.

– Здоровое ли питание в Сочи?

– Да, очень разнообразное и хорошее. Единственное, не стоит забывать, что это юг и есть свои особенности в плане гигиены, поэтому нужно следить за этим. Мыть руки. С берега люди привозят ротавирус, там вовсю гуляет, нужно следить за этим.

– Твое любимое блюдо?

– Паста.

– Твой любимый десерт?

– Фрукты, – сказал Бабиков.