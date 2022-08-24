Антон Бабиков: «Куда исчезла моя борода? У ее появления и исчезновения нет никаких причин»

Чемпион мира по биатлону ответил на вопрос о бороде и рассказал о тренировках на сборе в Сочи.

– Куда исчезла твоя борода?

– У ее появления и у ее исчезновения нет никаких причин.

– В сезоне ждать тебя с бородой?

– Ждать меня в сезоне просто.

– Что само увлекательное на сборе в Сочи?

– Тренировки. Тренировки в горах – это всегда интересно, особенно длительные, кросс-походы. Позволяет и организм прочувствовать, и насладиться пейзажами – это всегда самое ценное.

– Горы или море?

– Горы, – сказал Бабиков.