Антон Бабиков: «Куда исчезла моя борода? У ее появления и исчезновения нет никаких причин»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков ответил на вопрос о бороде и рассказал о тренировках на сборе в Сочи.
– Куда исчезла твоя борода?
– У ее появления и у ее исчезновения нет никаких причин.
– В сезоне ждать тебя с бородой?
– Ждать меня в сезоне просто.
– Что само увлекательное на сборе в Сочи?
– Тренировки. Тренировки в горах – это всегда интересно, особенно длительные, кросс-походы. Позволяет и организм прочувствовать, и насладиться пейзажами – это всегда самое ценное.
– Горы или море?
– Горы, – сказал Бабиков.