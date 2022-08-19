Пихлер о том, что российские спортсмены являются военнослужащими: «Это действительно очень сложная ситуация. Я понимаю людей, которые боятся сказать правду»

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер дал совет российским спортсменам, отстраненным от международных стартов.

– Обращаясь к российским спортсменам, вы бы посоветовали им сейчас менять гражданство и искать новую команду?

– Нет. На мой взгляд, менять гражданство – это глупо. Они должны оставаться в России, бороться и ждать, что произойдет дальше. Я понимаю, что спецоперация – это не вина спортсменов, но вы не можете отделять спорт от политики. Единственный совет, который я могу сейчас дать российским спортсменам, – это продолжать упорно тренироваться.

– Вы понимаете, что российские спортсмены не могут пойти против государства или осуждать политику государства, потому что оно им платит деньги, а зачастую они являются частью спортивных клубов армии и МВД?

– Я знаю это. Это действительно очень сложная ситуация. Я понимаю ваших спортсменов и понимаю людей, которые боятся сказать правду. <...> Поэтому я и говорю, сначала нужно, чтобы это прекратилось, а затем переходить к диалогу о возвращении России в мировой спорт. Но сейчас это невозможно.

Я надеюсь, что российские спортсмены и тренеры хорошо проведут это время для подготовки в России, однако они должны также думать обо всем мире. Это непростая ситуация для всех нас. И Европе тоже приходится непросто в эти дни, – сказал Пихлер.

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