Вольфганг Пихлер: «Европе все равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника»

Теги сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Вольфганг Пихлер сборная Беларуси Кубок Содружества Биатлон

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что Европе все равно, что российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях.

– Что вы думаете о решении Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона провести совместные соревнования на Кубок содружества?

– На мой взгляд, для них это единственная возможность соревноваться. Если в России не будет никаких соревнований, развитие спорта остановится. То же самое касается и Беларуси. Для России не так важно соревноваться с Беларусью. Она столь велика, что могла бы и сама проводить соревнования высокого уровня, но в любом случае такой совместный турнир – это лучшее, что возможно в нынешней ситуации. Лучше хоть что-то, чем ничего.

При этом Европе все равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения. Но для российских спортсменов важно соревноваться и сохранять различные турниры. У них нет другого выхода. Также спортсменам нужно где-то зарабатывать деньги, – сказал Пихлер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные