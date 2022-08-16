Вице-президент СБР о возможном допуске сборной России к международным стартам в новом сезоне: «Шансов никаких нет»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлит отстранение российских спортсменов.

Ранее исполком IBU рекомендовал оставить в силе санкции против сборной России. Это решение еще должно быть подтверждено на конгрессе организации, который пройдет 15-18 сентября в Зальцбурге.

«На моей памяти не было ни разу, чтобы исполком рекомендовал, а конгресс не поддержал. Может быть, это будет исключительный случай, хотя предпосылок я не вижу. Я бы сказал, что шансов никаких нет», – заявил Нуждов.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине