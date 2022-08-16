Дмитрий Губерниев: «IBU будет последней федерацией, которая вернет наших спортсменов. И в ближайшей перспективе шансов не будет»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение сборной России.

«IBU будет последней международной федерацией, которая вернет наших спортсменов на международную арену! Это надо четко понимать! Здесь все не плохо, а очень плохо! И еще хуже тоже будет...

На данный момент шансов вернуться биатлонистам на международную арену нет! И в ближайшей перспективе не будет!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине