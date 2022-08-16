Каминский об IBU: «Когда говорили «биатлонная семья», это правда что‑то значило. А вот что это значит сейчас – я не очень понимаю»

Тренер сборной России Юрий Каминский раскритиковал исполком Международного союза биатлонистов (IBU) за рекомендацию продлить отстранение российских спортсменов.

«Ничего нового! Мы даже не сомневаемся, что они это проведут (решение исполкома должно быть подтверждено на конгрессе IBU в Зальцбурге – Sports.ru).

Могу сказать, что до начала конфликта IBU проявлял себя как очень демократичная организация в хорошем смысле этого слова.

В сравнении с той же FIS (Международной федерацией лыжного спорта – Sports.ru) биатлонный союз был намного лояльнее. Когда говорили «биатлонная семья», это правда что‑то значило.

А вот сейчас, что значит «биатлонная семья» – я не очень понимаю. Биатлонист, находящийся за территорией конфликта, теперь не биатлонист в их понимании?» – заявил Каминский.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине